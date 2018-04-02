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بالصور.. أحدث تسريب لهاتف «إل جي» الرئيسي

بالصور.. أحدث تسريب لهاتف «إل جي» الرئيسي
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تواصل- وكالات:

انتشرت على مواقع الإنترنت مؤخراً، صور تزعم أنها مسربة لأحدث طراز لهاتف شركة “إل جي” الكورية الجنوبية المرتقب طرحه خلال شهر أبريل الجاري، وهو “جي 7”.

ووفقاً لفيديو، شاركه موقع “ذا مستر فون” للتكنولوجيا، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، فإن هاتف “جي 7” الجديد يتشابه تصميمه إلى حد كبير مع أحدث هواتف شركة “أبل” الأمريكية، وهو “آيفون x”، الذي طرح بالأسواق في عام 2017، بحسب موقع “تي 3”.

ويضم الجزء العلوي من “جي 7” الحز المتواجد في أعلى شاشة “آيفون x”.

أما عن مميزات الهاتف الجديد، فذكرت تقارير سابقة، أنه سيحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة فوق قارئ بصمات الأصابع، ومكبر صوت مثبّت، ومقبس “يو إس بي-سي”، ومقبس سماعة رأس توضع في فتحة معدنية.

كما أنه من المتوقع أن يشتغل هاتف “جي 7” بمعالج “كوالكوم سناب دراغون 845″، الذي تدعمه ذاكرة عشوائية سعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. أما عن حجم الشاشة، فقد يبلغ مقاسها 6 بوصات على الأقل.

وتشير الشائعات إلى أن “إل جي” ستكشف النقاب عن هاتفها الرئيسي الجديد “جي 7” في شهر نيسان/ أبريل أو مايو/ أيار المقبلين.

يذكر أن شركة “إل جي”، أعلنت عن طرحها لهاتف وصفته تقارير إخبارية بأنه شبيه هاتف منافستها “سامسونج” الأخير “جلاكسي نوت 8”.

وقال موقع “سي نت” التكنولوجي الشهير: إن هذا الهاتف تم تزويده بمعظم الإمكانيات الموجودة في هاتف “سامسونج” الرائد، لكنه سيتم طرحه بسعر أرخص.

 

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