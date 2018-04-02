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القبض على قائد الشاحنة المتهور بالرياض (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنه تم القبض على سائق شاحنة من الجنسية النيبالية ظهر في مقاطع فيديو متداولة يسير بتهور وسرعة جنونية متجاوزاً المركبات الآخرى ومحاولاً الاصطدام بها.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه إشارة لمقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر من خلالها قائد شاحنة يسير بتهور وسرعة جنونية متجاوزاً المركبات الآخرى ومحاولاً الاصطدام بها غير آبه بالعواقب معرضاً سالكي ومستخدمي الطريق للخطر، فإنه في تمام الساعة الثانية من صباح الأحد الموافق ١٤٣٩/٧/١٥ هـ وعلى ضوء البلاغات الواردة من مواطنين ومقيمين عن تعرض مركباتهم للصدم العمد من قبل شاحنة تسير بتهور بأحد الطرق جنوب العاصمة الرياض مما نتج عنه إحداث تلفيات بمركبتين دون وقوع أي اصابات لمستخدمي الطريق – ولله الحمد – وتوقفت بعد ارتطامها بإشارة ضوئية ، وفور مباشرة الأجهزة الأمنية الحادثة تم ضبط قائدها (وافد نيبالي الجنسية ٣١ عاماً) تبين أنه بحالة غير طبيعية، جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة بحقه تميهداً لإحالته لفرع النيابة العامة بالمنطقة لينال جزائه الرادع نظير قيادته الشاحنة تحت تأثير المسكر لما يترتب عليه من اثار في ترويع الآمنين وتعدٍ على الممتلكات.
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