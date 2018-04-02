هل يحتاج «الآيفون» لبطارية جديدة؟.. 5 خطوات تجيب

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طرحت شركة “آبل” ميزة جديدة فِي تحديث ios 11.3، تسمح بالتحكم فِي أداء المعالجات بهواتف آيفون من أجل تجنب المشكلات الَّتِي ظهرت بِسَبَبِ البطاريات القديمة، مثل إِغْلَاق الهاتف بشكل مفاجئ.

وتسمح شركة “آبل”، باستبدال للبطارية القديمة بسعر مخفض؛ حيث يمكن معرفة حَالَة البطارية من خلال الخطوات التالية:

– قم بتحميل تحديث iOS 11.3 الجديد

– توجه إِلَى الإعدادات Settings وبعدها Battery

– ستلاحظ ظهور خيار جديد وهوBattery Health

– اضغط عليه وسيظهر لك تقييم لحَالَة بطارية جهازك عبر رسالة منبثقة

– عليك قراءة الرسالة جَيِّداً لأنها ستخبرك إذا كانت بطارية هاتفك جيدة أم أنها فِي حاجة للاستبدال