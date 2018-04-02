تعرّف على أسرار التقنية التي سينقلها ولي العهد للمملكة (فيديو)

تواصل – الرياض:

نقلة حضارية تشهدها المملكة خلال السنوات المقبلة، مع التخطيط لنقل تقنية الهايبرلوب للمملكة والتي تعد من أسرع تقنيات النقل على مستوى العالم.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، عن توجهه لنقل تقنية “هايبرلوب” للمملكة، وذلك في إطار تنفيذ “رؤية 2030”.

يذكر أن تقنية “هايبرلوب” تعتبر وسيلة مواصلات ثورية تفوق سرعة الصوت، حيث تسير بسرعة 1200 كم في الساعة، فيمكن باستخدامها قطع المسافة بين مدينتي الرياض وجدة في أقل من ساعة.

وتقنية “الهايبرلوب”، تعتبر نظام نقل عالي السرعة أطلقه رجل الأعمال والمخترع الأمريكي إيلون ماسك، وتعتمد على دمج أنابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء تربط بين محطتين، وداخل هذا الأنبوب كبسولات ركاب تندفع بسرعات عالية على وسادة هوائية مضغوطة، ولا تحتك بجدران الأنبوب بفعل حقل مغناطيسي يولده موتور كهربائي يستمد قوته من الطاقة الشمسية.

وتعتمد هذه التقنية على نظام الكبسولات، فكل كبسولة تحمل 20 راكباً، ويمكن إطلاق كبسولة للركاب كل 30 ثانية في الخط الواحد دون أي مشكلة أو خطر لاصطدام الكبسولات ببعضها أو خروجها عن المسار، كما توجد مسافة أمان بين كل الواحدة تلوى الأخرى تبلغ خمسة أميال.

كما تعتمد “الهايبرلوب” على تكنولوجيا هجينة بين طائرة الكونكورد وراجمة الصواريخ وطاولة للعب الهوكي في الهواء، ويقول القائمون عليها إنها “تعد أكثر أمناً وأسرع وأقل تكلفة وأكثر راحة من أي وسيلة مواصلات حالية، ولها عدة تصاميم”.