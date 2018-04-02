دراسة: 40% من طلاب الدكتوراه والماجستير يعانون من «الاكتئاب والتوتر»

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خلصت دراسة علمية حديثة، إلى أن طلاب الماجستير والدكتوراه يعانون من معدلات الاكتئاب والتوتر أكثر بـ 6 أضعاف بالمقارنة مع الطلاب في التعليم العام.

وقالت الدراسة المستندة على مشاركات 2279 طالباً في 26 دولة: إن “أكثر من 40% من المشاركين يعانون من التوتر بدرجات متفاوتة، كما أن حوالي 40% منهم تظهر عليهم علامات الاكتئاب المتوسط إلى الشديد”، بحسب مجلة “نيتشر” العلمية.

من جانبها، أكدت عالمة الأعصاب في كلية العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو والباحثة الرئيسية في الدراسة، تيريزا إيفانز، أن المعدلات المرتفعة في الدراسة تثير القلق.

وأشارت إلى أن الطلاب الذين يعانون من التوتر أو الاكتئاب قد يكونون محفزين بعض الشيء على أن يشاركوا في الاستطلاع؛ الأمر الذي قد يكون قد أثر على النتائج، غير أن هذه الاكتشافات تؤكد على خطورة المشكلة والحاجة إلى حلها.

واختتمت “إيفانز”، بقولها: “على الجامعات أن تقدم للطلاب التدريب اللازم كي تساعدهم على إدارة وقتهم، والتغلب على الضغوطات التي يتعرضون لها”.