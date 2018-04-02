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«صحة وأمانة تبوك» تكشفان أسباب رفضهما نقل جثة طفل غريق

«صحة وأمانة تبوك» تكشفان أسباب رفضهما نقل جثة طفل غريق
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تواصل – تبوك:

كشفت صحة منطقة تبوك، أن نقل جثمان المتوفى ليس من اختصاص الصحة وفق قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة الوفيات إلى البلديات.

جاء ذلك بعد شكوى والد طفل غريق بتبوك يدعى رائد السعدي، مؤكداً أنه خلال وجودهم في المنطقة الواقعة بين مركزي شرما والخريبة، بغرض النزهة البحرية، فقدوا طفلهم علي في تمام الـ8 من مساء الجمعة، وأضاف «تم إبلاغ حرس الحدود، والذي قام بدوره في عمليات البحث التي استمرت حتى مغرب السبت، ووجدناه غريقاً على الشاطئ من الجهة الأخرى».

وتابع: «تم نقل ابني إلى مستشفى ضباء عن طريق حرس الحدود، وعند وصولنا إلى المستشفى طلبت منهم نقله بالإسعاف إلى تبوك، وذكروا أنه لا يمكن نقله، ونقلته بسيارتي الخاصة إلى مستشفى الملك خالد في تبوك مسافة 180 كلم، وبعد وصولي إلى المستشفى في تبوك وانتهاء الإجراءات، نقلته إلى مبنى إدارة التجهيزات لتغسيله» بحسب الوطن.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي بصحة منطقة تبوك عطاالله العمراني، رفض مستشفى ضباء نقل جثمان الطفل إلى تبوك، فقال: «نقل الوفيات ليست من اختصاص الصحة، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة مهام نقل الوفيات إلى البلديات».

وبيّن المتحدث الرسمي لبلدية ضباء بندر الجابر، قائلاً: «اختصاصنا داخل المحافظة وقرى المحافظة لنقل الجثث، أما نقل الوفيات خارج المحافظة ليس من اختصاص البلدية نهائياً».

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