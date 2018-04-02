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أطعمة تجنبها قبل وبعد التمارين الرياضية.. المشروبات الغازية الأسوأ

أطعمة تجنبها قبل وبعد التمارين الرياضية.. المشروبات الغازية الأسوأ
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تواصل – وكالات:

ذكر موقع “Organic Facts”، أن التركيز على الأطعمة الصحية قبل أداء التمرين وبعده من الخطوات المُهِمَّة للحفاظ على صحتك، وامتلاك الطاقة اللازمة لِتَجَنُّبِ الإجهاد والتعب.

وأَضَافَ، أنه عند ممارسة التمارين الرِّيَاضية تبدأ فِي حرق مخازن الجليكوجين فِي الجسم، والتي يمكنك عادة تخزين حوالي 2000 سعر حراري منها، ومع ذلك إذا لم يكن لديك مخزون الطاقة المتوفر بسهولة فِي جسمك فسوف تبدأ فِي الشعور بالاهتزاز والتعب.

وأوضح، أن هناك أطعمة أُخْرَى ترغب فِي تجنبها قبل ممارسة التمارين الرِّيَاضية، حيث إنها قد تبطئك أو تسبب ضائقة معدية أثناء نشاطك البدني، بعض هذه الأطعمة تَشْمَل: الحلويات، والمشروبات الغازية، والأطعمة الحارة.

وَأَشَارَ إِلَى أن هناك بعض الأطعمة قد تكون خياراً سيئاً بعد التمرين؛ لِذَا تجنب أطعمة هذه القائمة النهائية إذا كنت ترغب فِي تحقيق أقْصَى قدر من الانتعاش بعد التمرين وبناء العضلات: البيتزا، الكعك، الطعام السريع، الصودا والمشروبات الغازية.

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