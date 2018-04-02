مكة.. توفير الحماية الأمنية لشخص رغب في نقل ممتلكات ثمينة

تواصل – فريق التحرير:

أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوَزَارَة الدَّاخِلِيَّة 911، توفير الجهات الأمنية الحماية اللازمة لشخص رغب فِي نقل ممتلكات ثمينة من موقع إِلَى آخر داخل العاصمة المُقَدَّسَة.

وأَوْضَحَ مركز 911 فِي تَغْرِيدة على حسابه فِي موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”، أنه ورد بلاغ من شخص عن رغبته بنقل ممتلكات ثمينة من موقع إِلَى آخر داخل العاصمة المُقَدَّسَة.

وأَضَافَ المركز الوطني للعمليات الأمنية بوَزَارَة الدَّاخِلِيَّة أنه تم توفير الحماية الأمنية اللازمة بمثل هذه الحالات من قبل الجهات المختصة.