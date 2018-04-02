اليمن.. اشتباكات داخلية بين عناصر الميليشيات الانقلابية في «إب»

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أَسْفَرَت اشتباكات بين المِيلِيشْيَا الانْقِلَابية فِي إب عن سقوط قتيلين اثْنَيْنِ الأول مسلح حوثي والآخر مواطن يمني فِي نقطة تفتيش للحوثيين بمديرية النادرة شرق إب، حيث انْدَلَعَت اشتباكات مسلحة بين قيادات انْقِلَابية متنازعة على أحقية كل واحد منهم بالإشراف على نقطة تفتيش بمديرية مذيخرة جنوب غرب إب.

وأَوْضَحَت مصادر محلية أن استفزازات نقطة تفتيش تَابِعَة للمِيلِيشْيَات الانْقِلَابية فِي مِنْطَقَة “قطن” بمديرية النادرة لمسافرين تطورت إِلَى اشتباكات بين مواطن من آل الرعيني وعنصر حوثي يدعى “قيس السقاف” أَسْفَرَت عن مَقْتَل السقاف بعد أن تمكن الرعيني من أخذ سلاح الحوثي قبل أن يقتل هو الآخر عَلَى الْفَوْرِ برصاص أَفْرَاد النقطة فِي حين اختطف الحوثيون مسافر آخر وسط تزايد انتهاكات المِيلِيشْيَات الْيَوْمية بحق أَبْنَاء محافظة إب الخاضعة لهيمنة مسلحي مِيلِيشْيَات الحوثي الانْقِلَابية، وفقاً لمأرب برس.

وفي مَدِينَة مذيخرة انْدَلَعَت اشتباكات مسلحة بين أحمد محمد منصور باشا مُؤَسِّس نقطة المِيلِيشْيَات الانْقِلَابية بمِنْطَقَة “شرف حمير” بمديرية مذيخرة مع قيادي حوثي يدعى “أبو حسين المغربي” عقب فرض الأخير قائداً للنقطة وتهميش الشيخ باشا الذي كان له دور باستقبال الحوثيين وتأمين سَيْطَرَتهم على المديرية، دون قتال.

وكانت قد شهدت مديرية مذيخرة خلال الأسابيع الفائتة خلافات حادة بين قيادات حوثية من خارج المديرية وعدد من القيادات المحلية والتي يطلق عليهم مصطلح المتحوثيين.