بالأسماء.. تعيين 142 مواطناً في وظائف الهلال الأحمر

تواصل – الرِّيَاض:

أَعْلَنَت هَيْئَة الهلال الأحمر السعودي، الْيَوْم الاثْنَيْنِ، أسماء 142 مُوَاطِناً اعتمد تعيينهم في وظائف مشمولة بلائحة الوظائف الصحية، من ضمن 145 مرشحاً اجتازوا المسابقة الوظيفية من بين المتقدمين لهذه الوظائف.

وقَالَت الهَيْئَة، في بَيَانٍ لَهَا، إن المرشحين الذين اعتمد تعيينهم بداية من المرشح محمد مفرح علي التليدي وَحَتَّى المرشح نايف مدعث محمد الدوسري فِي قائمة المرشحين سيعينون فِي وظيفة فني إِسْعَاف وطب طوارئ.

وأَوْضَحَت أن تعيينهم سيكون اعْتِبَاراً من تاريخ مباشرة أَي من المرشحين للبرنامج التأهيلي، تتولى الإِدَارَة العَامَّة للتدريب إِبْلَاغهم بمكان وموعد البرنامج، وتزويد إِدَارَة شؤون الموظفين بالمركز الرَئِيسِيّ بتاريخ مباشرة كل منهم.

ولفت الإعلان إِلَى أن المرشحين سيَحْصُلون أثناء التدريب على الراتب وبدل النقل، على أن تصرَف لهم بدلات العمل الخَاصَّة بالميدان وغيرها بعد مبَاشَرَتهم للعمل الميداني، كما يُصرف للمعينين بدل تعيين حَسْبَ مَا حدده نظام الخِدْمَة المَدَنِيّة، مُبَيِّناً أن من لم يباشر خلال 15 يَوْماً من تاريخ قرار ترشيحه يعتبر تعيينه لاغياً.

أسماء المواطنين المعتمد تعيينهم