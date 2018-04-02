«هيومن رايتس»: صواريخ الحوثي على المملكة انتهاك لقوانين الحرب

تواصل – واس:

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن انتهكت قوانين الحرب بإطلاقها صواريخ بالستية عشوائياً على مناطق مأهولة بالسكان بالمملكة العربية السعودية.

وقالت المديرة التنفيذية في هيومن رايتس ووتش لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسن، إن “على الحوثيين أن يوقفوا فوراً هجماتهم الصاروخية العشوائية على المناطق المأهولة بالسعودية”.

وأشارت ويتسن إلى أن أن هجمات الصواريخ البالستية غير الموجهة للحوثيين خاصة ذات المدى البعيد غالباً ما تكون “مثل بركان إتش 2 أو قاهر إم 2 عشوائية.

وذكرت أنه “عندما توجه هذه الهجمات عمداً أو عشوائياً نحو مناطق مأهولة بالسكان أو أهداف مدنية، فإنها تنتهك قوانين الحرب، والذين أمروا بمثل هذه الهجمات مسؤولين عن جرائم الحرب”.