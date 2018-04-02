مصر.. «السيسي» يفوز برئاسة ثانية بنسبة 97%

تواصل – وكالات:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات مقبلة حتى 2022، بعد حصوله على 21 مليون و835 ألف و387 صوتًا، بنسبة 97.08%.

وتفوق السيسي على منافسه موسى مصطفى موسى الذي حصل على 656 ألف و534 صوتًا، بنسبة 2.92، طبقاً لوسائل اعلامية محلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين، للإعلان عن النتيجة النهائية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018، التي تشمل إجمالى أعداد المصوتين والأصوات الصحيحة لكل مرشح والأصوات الباطلة، واسم الفائز الذى سيتولى حكم مصر لمدة 4 سنوات مقبلة حتى 2022، فى الانتخابات التى تنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

واستمرت الانتخابات الرئاسية فى الداخل على مدى 3 أيام؛ 26 و27 و28 مارس الماضى، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، فى 367 لجنة عامة، تندرج تحتها 13 ألفا و706 لجان فرعية موزعين على جميع محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المراكز الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية 10989 مركزا، وسبق ذلك إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام أيضا.