«التنميات» تؤهل القيادات الخيرية في حائل

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وقعت أَوْقَاف الضحيان الخَيْرِيَّة مساء الأول من أمس اتِّفَاقِيَّة مع مجموعة التنميات القابضة المتخصصة فِي تطوير القطاع الخيري لتنفيذ مشروع تطوير قيادات العمل الخيري بمِنْطَقَة حائل.

وأَوْضَحَ الرئيس التنفيذي للتنميات المهندس أمجد الطويرش أن هذا المشروع يهدف إِلَى تأهيل وتمكين (50) مديراً تَنْفِيذِيّاً من مديري الجهات الخَيْرِيَّة فِي مِنْطَقَة حائل تأهيلاً قيادياً ومهارياً من خلال عدد من البرامج المتخصصة والمقاييس العلمية واللقاءات الاسْتشَارية والإثرائية، مُشِيراً إِلَى أن المشروع سينفذ من خلال مكونات مجموعة التنميات مركزي رواد القِيَادَة والنخبة المتخصصين فِي تأهيل القيادات والتدريب والتطوير.

وَأكَّدَ الطويرش أن مكونات المشروع تقوم على منهجيات علمية فِي تطوير القيادات ومقاييس خَاصَّة فِي تحليل الجدارات الإدارية والأنماط والسلوكيات القيادية، إِضَافَةً إِلَى وجود منصة إِلِكْتُرُونِيّة للتعلم الذاتي، ولقاءات لتبادل الخبرات بين المشاركين، مُبَيِّناً أن المشروع سينفذ على ثلاث مراحل خلال تسعة أشهر من انطلاقته.

وقدم الطويرش شكره وتقديره للقائمين على أَوْقَاف الضحيان على تبنيهم ورعايتهم لِهَذَا المشروع الذي سيخدم العمل الخيري، وخَاصَّة فِي مِنْطَقَة حائل، دَاعِياً جميع الجهات الخَيْرِيَّة فِي المِنْطَقَة للتفاعل مع المشروع من خلال ترشيح المشاركين ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة فِي موقع التنميات وحسابات التواصل الاجْتِمَاعِيّ.