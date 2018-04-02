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3 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور في منطقة واحدة

3 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور في منطقة واحدة
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تواصل- واس:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تسجيل ثلاث إصابات في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، في منطقة جازان، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في إيجازها اليومي إن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 12827 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 173 حالة، في حين جرى التخلص من 7620 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت بلاغا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وردها 8 استفسارات، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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