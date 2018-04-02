«الشورى» يؤجل مناقشة «سن زواج الفتيات»

تواصل – فريق التحرير

قررت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تأجيل طرح وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات – في جلسة سابقة – بشأن دراسة موضوع (الزواج المبكر للفتيات) وذلك إلى جلسة قادمة لمزيد من الدراسة.

وكان من المقرر أن يحسم مجلس الشورى، اليوم الاثنين، الجدل الذي شهدته قبته حول الزواج المبكر للفتيات، والمقترحات التي قدمها أعضاؤه، إلا أنه رأى تأجيل طرح وجهة نظره لجلسة أخرى.

وخلال الفترة الماضية تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى بمقترحات تطالب بقصْر عقد النكاح لمن هن دون سن الـ18 على المحكمة المختصة، على أن يتحقق القاضي المختص من توافر الشروط اللازمة لتحقيق ذلك، وعلى أن تضمن وزارة الصحة إجراءات فحص ما قبل الزواج، وما يلزم من ضوابط تضمن عدم إجراء الفحص لأي فتاة دون سن الـ18 إلا بناءً على طلب من المحكمة المختصة.