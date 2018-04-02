فيديو مدهش يرصد مراحل نمو نبات داخل التربة كل 9 دقائق

تواصل – فريق التحرير:

استطاع مصور لتواني رصد مراحل نمو حبة “لوبياء” وتحولها إلى نبات ووثق ذلك بمقاطع فيديو رصدها خلال 25 يوماً متواصلة، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ذكرت الصحيفة، أن المصور اللتواني الذي يدعى كريكشيوكاس، وضع حبة اللوبياء داخل صندوق زجاجي، ورصد مراحل نموها داخل التربة وبعد إنباتها، مشيرة إلى أن التصوير رصد حركة الجذور وتمدد أفرع النبات باتجاه سطح التربة ومراحل النمو حتى إنبات الأوراق.

ولفتت الصحيفة إلى أن كريكشيوكاس كان يرصد مراحل نمو النبات كل 9 دقائق و36 ثانية، مشيرة إلى أن حصيلة كل اللقطات التي جمعها خلال تلك الفترة أظهرت مراحل نمو النبات في فيديو مدهش.