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خسائر بالمليارات.. المواطنون من نكبة الأسهم إلى كارثة «الفوركس»

خسائر بالمليارات.. المواطنون من نكبة الأسهم إلى كارثة «الفوركس»
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تواصل – الرياض:

كشفت قصة المواطن الذي خسرت أسرته ثروتها المقدرة بـ20 مليون ريال في تداول العملات “الفوركس”، عن العديد من القصص المأساوية للكثيرين الذين خسروا الملايين في هذه المغامرات الغير محسوبة، رغم تحذيرات الجهات المختصة من الدعايات المشبوهة والشركات الوهمية.

الواقعة أعادت إلى الأذهان كارثة الأسهم التي تضرر منها الكثير من المواطنين، ممن غامروا بوضع كافة مدخراتهم في سوق الأسهم.

وروى المواطن سعيد الجويبر، أحد متضرري تجارة العملات، قصة عائلته المأساوية بعدما خسرت ثروتها المقدرة بـ20 مليون ريال في تداول العملات “الفوركس”.

مدخرات عائلة بأكملها
وقال “الجويبر”: “اتصل عليَّ شخص يتحدث عن الشركة التي يعمل بها، وسألت عن الشركة ووجدت زملائي وأقاربي والعوام مشتركين لسنوات في الشركة، فبدأت بـ100 ألف ريال”.

وأضاف: “أخذت المبلغ الذي جمعته عائل (الجويبر) الوالد والإخوان، والمقدر بـ20 مليون ريال كرأسمال للتداول في الشركة، وبعدها اختفت الشركة نهائياً”.

وتابع “الجويبر”: “جاءني اتصال من السفارة السعودية في أذربيجان بعدما ذهبت للشرطة والنيابة؛ لأن التحويلات كانت على الشركة في جورجيا، ونصحوني بأن يتولى محامٍ القضية، لكن وضع العائلة لا يسمح بذلك الآن”.

نصب بمليار ريال
وحذر برجس حمود البرجس، المحلل والمستشار الاقتصادي من هذه المغامرات، وقال “عملية نصب بمليار ريال، انتبهوا من الفوركس، ببساطة الشركة أغلقت”، وعلق “البرجس” على مغامرة الأسرة التي خسرت 20 مليون ريال قائلاً ” فعلا المخاطرة هذه غريبة”.

وقال الكاتب يحيى محمد العلكمي، “المخاطرة كانت عالية، من جمع هذا المبلغ ينبغي أن يكون خبيراً ودارساً للعواقب”.

نكبة سوق الأسهم
وتذكر سعيد الدوسري مدير عام شركة الألفية الحديثة للتدريب والتعليم، نكبة سوق الأسهم ، وقال “طحنا في الأسهم وما تبنا، وظهرت الفوركس من سنين شغالة على ظهور الخلق، ووزارات التجارة والعمل والمالية والخارجية، ساكتة وكأن الأمر لا يعنيها”.

تحذيرات رسمية
ورد مبارك بن محمد الطامي على “الدوسري” قائلاً، “تم التحذير وهذه الجهات تتعامل من واقع افتراضي وليس لها مقر محدد، الطمع أضاع الناس والله يعين”.

وزعم “بن عبد الله” أنه كسب من الفوركس ثم انسحب فوراً، وقال، “أنا كسبت منهم، وانسحبت كسبان لأني أعرف متى أمسك فرامل”.

فريسة سهلة
وتساءل محمد مليح الأحمري، “إلى متى ونحن فريسة سهلة، للاستثمار الوهمي ومن على شاكلتهم، المحطة ٥ الفوركس الوهمي وما نهب مجرموه من المليارات، المحطة ٦ البتكوين بأرقامه الافتراضية الوهمية، عفواً قفوا عند هذا الحد أيها السعوديون الأفاضل وابحثوا عن مصادر دخلكم كيف أتت ولماذا ذهبت؟”.

صح النوم
وقال فؤاد بن سيد، “أقول لهم صح النوم، من ٦ سنوات نتكلم ونقول ونحذر من هذه الشركة، والله لو فهمنا النملة كان فهمت وقلنا لهم أنها مافيا، ولكن أذن من طين وأذن من عجين، يكتشفون الموضوع بعد ما انكشفت خططهم وخسروا فلوسهم، ونصيحتي لهم أقول كملوا نومتكم أشرف لكم، ولا تصيحون.”

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