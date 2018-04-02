10 نصائح لالتقاط صور احترافية بعدسة جوال «آيفون»

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تصوير الآيفون والهواتف الجوالة هو ما يميز هذا العصر الذي أصبح كل إنسان يحمل فيه كاميرا أو اثنين طول الوقت في جيبه، أمامية وخلفية.

إليك 10 نصائح سريعة لصور أفضل بعدسة آيفونك:

1- البساطة

يميل المصورون الجدد للتعقيد وحشو الصور بالمزيد من اﻷشياء داخل اﻹطار، مما يقوم بتشويش الصورة للمشاهد وعدم التركيز على الهدف اﻷساسي من الصورة وتناسقها.

هدف واحد مهم في الصورة هو كل ما تحتاجه، التركيز عليه سيجعل الصورة أكثر وضوحاً وسهولة في الوصول لعين المتفرج إلى هدفك اﻷصلي.

2- التقط صورتك من زاوية منخفضة

يلتقط معظم الناس صورهم من مستوى الصدر أو عينهم، حيث تبدو تلك النظرة هي الشيء البديهي لفعله عند التقاط صورة جديدة، لكنها بالتأكيد ليست الزاوية اﻷفضل.

بإمكانك تحسين كُل صورك ببساطة بتغيير زاوية التصوير، من زاوية منخفضة تحديداً حيث تمنحك الصورة من اﻷسفل تفاصيل لم تلاحظها ﻷن عينك ببساطة في اﻷعلى، غير زاوية التصوير دائماً عن زاوية رؤيتك الطبيعية، واستمتع بمنظور مختلف للأشياء.

3- أظهر العمق في صورك

أحياناً يكون من الخطأ التقاط صور سطحية جداً بحيث لا تظهر أي عمقٍ حقيقي للصورة حيث تقع كُل اﻷهداف المهمة، خصوصاً مع نوعية الصور الخاصة بالطبيعة.

4- ضع أهدافك بشكلٍ قطري

في الصورة العليا يبدو المنزل في اليمين العلوي والطريق في اليسار السفلي، هذا بالتأكيد ليس مصادفة، وضع الأهداف في الصورة بشكلٍ قطري وموازٍ لبعضهم البعض يجعل الصورة متوازنة وتقسم انتباه المشاهد على الهدفين بحسب أحجامهم في الصورة.

5- التقط الصور من مستوى الهدف

الخطأ اﻷول الذي يقوم به الناس عند إلتقاط صورة ﻷطفالهم هو التقاطها من منظورهم هم؛ ما يجعل الصورة من منظور الطائر أو العدسة البعيدة واختفاء الهدف أو الطفل في الخلفية، اقترب من طفلك واجعل عدسة الهاتف في موازاة وجهه في اللقطة القادمة.

6- أضف الظلال لصورتك

يركز الناس دائماً في التصوير على اﻷشياء المحسوسة والمادية ولا يلقون بالاً للظلال، لكن عندما تنخفض الشمس تصبح الظلال أحياناً أكثر إثارة في الصورة من اﻷجسام التي صنعتها، حاول إضافة الظلال في صورك القادمة متى كان بإمكانك ذلك.

7- التقط صوراً ظلية

ربما تكون الصور الظلية هي الصور اﻷكثر إثارة وجمالاً في تصوير الايفون، والتقاطها أسهل بكثير عما تتخيل، كل ما تحتاجه أن تلتقط الصورة في عكس اتجاه الضوء بحيث يكون مصدر اﻹضاءة خلف هدفك وسيتولى هاتفك اﻷمور الباقية.

8- التقط صور الانعكاسات

من السهل تفويت الانعكاسات وعدم رؤيتها في الحياة لكن من المستحيل عدم رؤيتها في الصور، بإمكانك إيجاد الانعكاسات في آلاف الأشياء من حولك بدءاً بمرآة الحمام ونظارتك الشمسية والسيارات اللامعة والثلج أو حتى سطح الماء الذي يعتبر أفضل اﻷسطح لتصوير الانعكاسات.

9- استخدم التناظر

في صور الانعكاسات السابقة ستجدها أيضاً متناظرة، التناظر هو انطباق الصورة عند خط القطر، أو أي جزء في الصورة، ولا تخف من وضع الهدف في منتصف صورتك، أحياناً سيجعلها متناظرة كالصورة أعلاه، هل تراها سيئة؟ بالتأكيد لا!

10- استخدم vscocam

هذا التطبيق هو فوتوشوب الهواتف المحمولة، لمسات خفيفة على صورتك وستجعلها أفضل عشرات المرات.