قرار بنقل 3605 معلمين ومعلمات إلى المستوى الخامس

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أصدر المشرف العام على الموارد البشرية بالإنابة في وزارة التعليم عثمان بن محمد التويجري، قرارا بنقل 3605 معلمين ومعلمات من المستوى الرابع إلى المستوى الخامس.

وتضمن القرار نقل المعلمين والمعلمات والبالغ عدهم 3605 للمستوى الخامس، وتعتبر وظائفهم السابقة بالمستوى الرابع شاغرة من تاريخ صدور هذا القرار.

يأتي القرار ضمن قرارات تعيين عدد من المعلمين على الوظائف التعليمية المعلن عنها، وإنفاذاً لبرقيتي وكيل وزارة الخدمة المدنية، المتضمن ترشيحهم على وظائف تعليمية بالمستوى الرابع، ولاستحقاق عدد منهم للمستوى الخامس لتربوية مؤهلاتهم التعليمية.

ولتوفر عدد من الوظائف الشاغرة على هذا المستوى، تم ترتيب أولوية نقلهم لأعلى نقاط في المفاضلة المعدة في وزارة الخدمة المدنية لشغل الوظائف التعليمية.