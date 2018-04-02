«تعليم الجوف» توضح سبب تعثر مشروع المجمع التعليمي بـ«دومة الجندل»

الجوف – أحمد الرمال:

قال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، عبدالعزيز النبط، إن مشروع مبنى المجمع التعليمي للبنات في حي الزارع بمحافظة دومة الجندل، متوقف لعدم توفر اعتماد مالي.

جاء ذلك رداً على ما تم طرحه في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية السعودية مساء يوم الثلاثاء 10 / 7 / 1439هـ عن تعثر إنشاء المشروع.

وأوضح أن المشروع بدأ العمل فيه بتاريخ 1 / 4 / 1430هـ، ووجهت للمقاول المنفذ للمشروع الإنذارات النظامية بسبب عدم التزامه بموعد تسليمه للمشروع وهو 18 شهراً، وعليه تم سحب المشروع من المقاول بتاريخ 8 / 5 / 1435هـ.

وعملت الإدارة على استكمال الإجراءات النظامية لترسية المشروع على مقاول جديد، حيث تقدم مقاول جديد لتنفيذ المشروع المتعثر، وتم الرفع للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية لترسية المشروع على المقاول الجديد، وتم إرجاع محضر ترسية المشروع من الوزارة مرتين بسبب عدم وجود ارتباط مالي لاستكمال تنفيذ المشروع.