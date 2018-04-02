«هيئة البيئة» تكشف أسباب تلوث بحيرة السمكة في ندوة علمية (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

الجهات الأمنية تكشف مفاجأة بشأن «مُعنّفة أبها».. التسجيل الصوتي «مركَّب»

الجهات الأمنية تكشف مفاجأة بشأن «مُعنّفة أبها».. التسجيل الصوتي «مركَّب»

50 ألف ريال لصغار «مُربي المواشي».. كيف تحصل على التمويل؟

50 ألف ريال لصغار «مُربي المواشي».. كيف تحصل على التمويل؟

«قياس» يعلن نتائج اختبار القدرات العامة.. الاستعلام من هنا

«قياس» يعلن نتائج اختبار القدرات العامة.. الاستعلام من هنا

الرياض.. خادمة فلبينية تحتجز طفلًا وتهدد أمه بـ «سكين» (فيديو)

الرياض.. خادمة فلبينية تحتجز طفلًا وتهدد أمه بـ «سكين» (فيديو)

«هيئة البيئة» تكشف أسباب تلوث بحيرة السمكة في ندوة علمية (صور)

«هيئة البيئة» تكشف أسباب تلوث بحيرة السمكة في ندوة علمية (صور)
0

تواصل – فريق الحرير:

كشف مدير مركز البحوث والتطوير الدكتور طلال الميلبي عن أسباب تلوث بحيرة “السمكة” بناء على النتائج التي توصل لها الفريق التنسيقي المتابع لحالة البحيرة، حيث أكد أنه لوحظ في الفترات السابقة نشوء مشكلة بيئية في بحيرة السمكة، وذلك في هيئة انبعاث روائح كريهة وتغير للون البحيرة وتدرجها من اللون الوردي للون البني وتزايد الشكوى من أفراد المجتمع مما دعا الهيئة ومركز التميز البحثي في الدراسات البيئية بالتعاون مع الأمانة وبإشراف محافظة جدة للتدخل وعمل دراسة بيئية متأنية على مدى 5 أشهر الماضية لمعرفة أسباب تلوث البحيرة.

جاء ذلك خلال ندوة علمية، افتحها الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، والتي خصصت للكشف عن النتائج العلمية التي توصلت لها الدراسات حول حقيقة تلوث بحيرة السمكة بمنطقة أبحر الشمالية بجدة بالطحالب السامة، اليوم الاثنين القادم 17 رجب 1439هـ، الموافق 2 أبريل 2018م، بمقر الهيئة بتنظيم من مركز البحوث والتطوير بالهيئة.

وأوضح “الميلبي” أن الدراسة حددت مصادر الملوثات في البحيرة استنادا على الدراسة البحثية، حيث استخلصت إلى أن تراكم مياه البحر والتبخر أدى إلى زيادة ملوحة البحيرة بشكل كبير، وكذلك تسريب مياه الصرف الصحي بشكل مباشر.

كما لفت إلى أن تغير لون المياه بسبب وجود كمية كبيرة من الطحالب الخضراء التي تنتج B-CAROTENE وهو نوع من الطحالب غير سام، بالإضافة إلى تسرب مياه المجاري والأنشطة الجيوجينية والبشرية.

وحول آلية علاج وتأهيل البحيرة، أشار الميلبي إلى الدراسات والأوراق العلمية التي قدمت خلال الندوة أوضحت أنه يمكن معالجة تلوث البحيرة وإعادة تأهيلها من خلال تبني الحلول المستدامة بإيقاف مصادر تلوث البحيرة بمياه الصرف الصحي، وتخفيف تلوث قاع البحيرة بالعناصر الثقيلة بزراعة أنواع النباتات لها القدرة على امتصاص الملوثات وتخفيف ملوحة المياه بإضافة المياه العذبة وزيارة التبادل مع مياه البحر.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«البيئة» توضح حقيقة ظهور «أسراب الجراد»

«البيئة» توضح حقيقة ظهور «أسراب الجراد»

الإنذار المبكر يحذر من أتربة مثارة على عدة مناطق

الإنذار المبكر يحذر من أتربة مثارة على عدة مناطق

«جامعة حائل» توقف «أستاذة جامعية» لبيع أبحاثها للطالبات

«جامعة حائل» توقف «أستاذة جامعية» لبيع أبحاثها للطالبات

تغريم وإغلاق 41 منشأة مخالفة للاشتراطات والمعايير البيئية

تغريم وإغلاق 41 منشأة مخالفة للاشتراطات والمعايير البيئية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

خسائر بالمليارات.. المواطنون من نكبة الأسهم إلى كارثة «الفوركس»
تقارير وحوارات

خسائر بالمليارات.. المواطنون من نكبة الأسهم إلى كارثة «الفوركس»

المزيد
الإِسْقَاط النجمي والتعدِّي على خصائص الربوبية
تدوينات حرة

الإِسْقَاط النجمي والتعدِّي على خصائص الربوبية

المزيد
القنوات الهادفة إِلَى أين…؟!
مقالات

القنوات الهادفة إِلَى أين…؟!

المزيد
كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)
الفيديو

كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>