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«حرب الفانيليا».. قتل وتقطيع جثث بـ «المناجل»

«حرب الفانيليا».. قتل وتقطيع جثث بـ «المناجل»
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تواصل- فريق التحرير:

تشهد دولة مدغشقر أحداثاً مأساوية فقط بسبب “الفانيليا”، التي تُستخدم حول العالم في صناعة المثلجات والحلويات.

ويسطو اللصوص على المزارعين للحصول على الفانيليا، الأمر الذي دفع المزارعين للرد بشكل دامي، حيث أمسكت مجموعة منهم في وقت سابق بخمسة لصوص وعذبوهم وقتلوهم.

وقال أحد مزارعي الفانيليا والذي شهد الحادث، إنه تم تقطيع اللصوص إرباً وطعنهم حتى الموت بالمناجل والحراب، وفقاً لما نشرته صحيفة “الجارديان”.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء لا تزال مستمرة دون حل، حيث تعد مدغشقر المورد الرئيسي في العالم للبذور المستخدمة في صنع نكهة “الفانيليا”.

وبسبب ارتفاع قيمتها، بات العديد من النشاطات الخطيرة تُمارس للاستفادة من “الفانيليا”، حيث يتم الإبلاغ عن سرقة المحاصيل في معظم المناطق الرئيسية لزراعة “الفانيليا”، والتي تشهد أيضاً العشرات من جرائم القتل بغرض الرد على السرقات.

ومن المتوقع أن تسهم الجريمة في زيادة قيمة “الفانيليا”، كما أن المزارعين بسبب خوفهم أصبحوا يحصدون المحصول مبكرا، ما تسبب في ارتفاع الطلب وانخفاض الإنتاج.

وتدفع الغابات في الدولة الأفريقية الصغيرة ثمنها باهظا بسبب “الفانيليا”، حيث تتعرض الأشجار لحرب إزالة من أجل استخلاص البذور التي يبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد منها مليون ونصف أرياري (500 دولاراً أمريكيا)، أي أكثر من 10 أضعاف السعر قبل بضع سنوات.

وأشار التقرير إلى أن المشكلة لا تكمن في ارتفاع الطلب على “الفانيليا” فحسب، بل تمتد لتشمل عدم الرغبة في اتخاذ أي خطوات لمقاومة الفساد، والسبب هو تورط العديد من المسؤولين الحكوميين في الأمر.

 

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