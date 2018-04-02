«الشورى» يناقش تعثر المدن الاقتصادية ويطالب «واس» باستقطاب الكوادر الوطنية

تواصل – الرياض:

طالب مجلس الشورى وكالة الأنباء السعودية باستقطاب الكوادر الوطنية المتخصصة ذات الكفاءة العالية، وإيجاد الحوافز التي تضمن جودة إنتاجيتها واستمراريتها، ومتابعة اعتماد الخطة الاستراتيجية لها وتضمين ما تم بشأنها في التقارير القادمة، واستطلاع تجارب الوكالات العالمية للاستفادة منها في تطوير إمكاناتها وقدراتها , بما يمكنها من مواكبة التطور الاتصالي الرقمي , ويميزها مهنياً عن بقية وسائل الإعلام.

وناقش المجلس في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي ١٤٣٧- ١٤٣٨هـ. وطالب د. معدي آل مذهب بأن تستعين هيئة المدن الاقتصادية بالجهات العلمية و الأكاديمية داخل المملكة، وقال د. أحمد الغامدي، أن التسهيلات المقدمة للمدن الاقتصادية لا يتناسب مع توجه الحكومة نحو استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وقال د. صالح الشهيب أن من المهم تقويم تجربة كل مدينة اقتصادية على حدة.

لاحظ د. إياس الهاجري، أن عمل الهيئة يتمحور حول مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في حين تعثر العمل في المدن الاقتصادية الأخرى أو تباطؤها، وطالبت الدكتورة فوزية أبا الخيل، بأن تولي هيئة المدن الاقتصادية جانب الإسكان الأولوية ليكون أحد عناصر الجذب للاستثمار والتوظيف.

ووافق “الشورى” على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية , المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (٢٣) من نظام المجلس.