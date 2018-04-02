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«الإحصاء»: 1.5 مليون نسمة زيادة في تعداد سكان المملكة خلال عام

«الإحصاء»: 1.5 مليون نسمة زيادة في تعداد سكان المملكة خلال عام
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تواصل- واس:

أجرت الهيئة العامة للإحصاء عدداً من المسوحات الإحصاءات السكانية خلال الفترة الماضية، آخرها مسـح الخصائص السـكانية 2017 ( 1438 هـ)، الذي تم تنفيذه ميدانيًا خلال الفترة من 17 إلى 22 /8 / 1438 هـ الموافق 14 / 4 / 2017 إلى 18 /5 / 2017م.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج، أن عدد سكان المملكة وفقاً لنتائج مسح الخصائص السكانية 2017 ( 1438 هـ) ( 32552336 ) نسمة مقارنة بـ (310742038) نسمة في المسح الديموغرافي (2016)، بمتوسط معدل نمو سنوي (%2,52).

ويتوزع هؤلاء السكان حسب الجنس بما نسبته (%57,48) ذكور، و(%42,52) إناث من جملة السكان في عام 2017 ( 1438 هـ)، وتقترب هذه النسب من نظيراتها في المسح الديموغرافي (2016) حيث كانت نسبة الذكور(%57,44) والإناث (%42,56) ويقدر عدد السكان السعوديين وفقاً لنتائج المسح (20,064,970) نسمة في المسح الديموغرافي (2016), وذلك بزيادة مقدارها (343,392)نسمة.

ويتوزع السكان السعوديون حسب الجنس بما نسبته (%50,94) ذكور، (%49,06) إناث من جملة السكان السعوديون عام 1438هـ (2017) ، وتقترب هذه النسب من نظيرتها عام 1437هـ (2016) حيث نسبة الذكور (%50,96) والإناث (%49,04).

وبيّن المفرج أن المسح اشتمل على العديد من البيانات عن الأسرة المعيشية تتضمن الحالة الزواجية والحالة التعليمية والتركيـب الـديموغرافي للسكان السعوديين وغير السعوديين علن مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق الإدارية، وتم من خلال المسح استخراج العديد من المؤشرات مثل معدل الوفيات والتركيب العمري والنوعي للسكان و مستويات الزواج والطلاق للسـكان.

على صعيد آخر بدأت الهيئة العامة للإحصاء العمل وفقا لسلسلة من الخطوات التحضرية مع عدد من الجهات الحكومية على التحضيرات الفنية لتعداد 2020 – 1441هـ، بمشاركة الخبراء والمختصين الذي تحتوي بياناته على الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والتعليمية للسكان، وخصائص المسكن، المتمثلة في البيانات الجغرافية والمميزة، والخصائص السكنية للمسكن.

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