مارست الغش التجاري.. إغلاق منشأة غاز بالرياض والتشهير بها

تواصل – الرياض:

أغلقت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، منشأة تمارس الغش التجاري بإنقاص كمية الغاز من الأسطوانات المُعدَّة للبيع، وإعادة تغليفها وهي ناقصة، وبيعها على أنها جديدة.

وإلى جانب الإغلاق قامت الوزارة بالتشهير بتغريم المنشأة تنفيذًا لحكم صادر بذلك، إضافة إلى التشهير بالقائمين عليها في صحيفتين على نفقتهم، وإبعاد العمالة عن البلاد، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: “اليوم الاثنين، تُشهِّر وزارة التجارة بمؤسسة تمارس الغش التجاري بإنقاص كمية الغاز من الأسطوانات المعدة للبيع وإعادة تغليفها وهي ناقصة، وبيعها على أنها جديدة، والحكم بإغلاق المنشأة والغرامة المالية والتشهير بالقائمين عليها في صحيفتين على نفقتهم، وإبعاد العمالة عن البلاد وعدم السماح لهم بالعودة للعمل”.