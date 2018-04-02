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جامعة الملك سعود تفتح باب القبول في ماجستير التعليم الطبي

جامعة الملك سعود تفتح باب القبول في ماجستير التعليم الطبي
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تواصل- واس:

بدأت كلية الطب بجامعة الملك سعود، القبول والتسجيل في برنامج الماجستير في التعليم الطبي بقسم التعليم الطبي.

وأوضحت رئيسة قسم التعليم الطبي الدكتورة منى سليمان، أن البرنامج يهدف إلى إعداد الكفاءات المهنية والممارسين الصحيين من الأكاديميين، في مختلف التخصصات الصحية، وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية في مجال تعليم المهن الطبية والصحية.

وأضافت أنه جرى تصميم البرنامج وتطويره من قبل عدد المتخصصين ورواد التعليم الطبي بطريقة إبداعية تجمع بين تقديم المعلومة وتطبيق المهارة، ونقل الخبرة بأساليب متعددة ومتنوعة لما من شأنه تطوير واقع الممارسات التعليمية بالكليات الصحية من خلال النتائج التي يوفرها البرنامج والمتمثلة في المفاهيم التعليمية المختلفة للمهن الصحية وكيفية تجسيدها في الممارسة العملية، والمهارات المعرفية المدعومة بالنظريات التعليمية ذات الصلة، إضافة إلى المهارات المهنية والعملية في التدريس المرتبط بالمهن الصحية.

وأشارت إلى أن متطلبات القبول في البرنامج تشترك أن يحمل المتقدمون درجة البكالوريوس بتقدير عام جيد كحد أدنى من كلية الطب أو كليات صحية أخرى معترف بها، والتصنيف الوظيفي، واجتيازهم للمقابلة الشخصية، إضافة إلى المتطلبات المنصوص عليها في القانون الموحد للدراسات العليا في الجامعات السعودية والقواعد التنظيمية والتنفيذية للدراسات العليا في جامعة الملك سعود.

 

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