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لأول مرة.. «اختلاط» في مؤتمر طبي بجامعة الإمام بالرياض

لأول مرة.. «اختلاط» في مؤتمر طبي بجامعة الإمام بالرياض
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تواصل- الرياض:

نشر أحمد الركبان، المستشار الإعلامي لمدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المتحدث الرسمي للجامعة، والمشرف العام على إدارة الإعلام الجامعي، عدة صور لورش العمل التي تسبق فعاليات  “المؤتمر السعودي للتعليم الطبي”، الذي تنظمه كلية الطب بجامعة الإمام،  يظهر فيها الاختلاط بين الأطباء والطبيبات المشاركات في ورش العمل، كذلك ظهور مشاركات متبرجات داخل القاعة.

وتعد هذه أول مرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، التي يظهر فيها الرجال مع النساء في قاعة واحدة خلال ورش العمل الخاصة بمؤتمر تنظمه إحدى كليات جامعة الإمام.

وقال “الركبان” إن المؤتمر سيفتتح غداً الثلاثاء تحت رعاية مدير جامعة الإمام عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس، في فندق مداريم كراون بالرياض.

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