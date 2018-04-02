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كيف يمكنك إبلاغ أصدقائك برقمك الجديد على «واتسآب»؟

كيف يمكنك إبلاغ أصدقائك برقمك الجديد على «واتسآب»؟
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تواصل – فريق التحرير:

يعاني الكثير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتسآب” من أنهم عندما يستخدمون رقم هاتف جديداً، ويشغلوا عليه التطبيق يواجهون صعوبة في إخطار أصدقائهم السابقين بالرقم الجديد.

لكن التحديث الأخير من “واتسآب” بات يوفر طريقة سهلة وسلسة تخطر بها أصدقاءك برقمك الجديد، بحسب موقع “جادجيتس 360” التقني المتخصص، الذي أوضح الخطوات، التي ينبغي على أي شخص أن يتبعها.

وجاءت تلك الخطوات على النحو التالي:

1- ينبغي أن تحصل على تحديث “واتسآب” الجديد، على نظام تشغيل “أندرويد”، أما مستخدمو نظام تشغيل “آي أو إس” على هواتف “آيفون” ونظام تشغيل “ويندوز فون” فسيصلهم التحديث قريباً.

2- انتقل إلى إعدادات “واتسآب”، اختر أيقونة “الحساب”.

3- ستجد ظهور أيقونة جديدة اسمها “تغيير الرقم”.

4- اضغط على زر “Next” أو “التالي”، وستجده في الزاوية العلوية اليمني”.

5- أدخل رقم الهاتف القديم، والرقم الجديد الذي تود تغييره، واضغط على زر “التالي”، مرة أخرى.

6- اختر خيار إخطار جهات الاتصال الخاصة بك.

7- ستجد مجموعة من الخيارات، إما إخطار جميع جهات الاتصال الخاصة بك، أو إخطار أصدقائك الذين بينك وبينهم دردشات على “واتسآب” فقط، أو تحدد أناساً بعينهم تود أن تخطرهم فقط برقمك الجديد.

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