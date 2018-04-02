انتقد زعيمهم.. ميليشيات الحوثي تختطف لواءً متقاعدًا بصنعاء

تواصل – وكالات:

اختطفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، اللواء المتقاعد أحمد قرحش في العاصمة صنعاء، ونقلته إلى جهة غير معروفة، وذلك بناء على أوامر من القيادي عبدالكريم الحوثي، عم زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي.

وكان قرحش، وهو أحد رموز ثورة 26 سبتمبر التي قضت على حكم الإمامة، كتب مقالًا قال فيه إن زعيم الحوثيين يسير على خطى الهادي يحيى بن الحسين، الذي حكم اليمن قبل عشرة قرون، مؤكدًا أن ما يقوم به لا يمكّنه من الحكم، وإنما التدمير والقتل.

من جانب آخر، ارتفعت حصيلة القتلى في أوساط ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، نتيجة الغارات الجوية لمقاتلات التحالف العربي على معسكر حمزة في محافظة إب الأحد، إلى أكثر من 35 قتيلًا، ونحو 50 جريحًا آخرين.