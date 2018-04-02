هذا ما قاله «الزعاق» عن تقلبات طقس اليوم

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قال خبير الأرصاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق: إن المملكة تعيش سادس أيام الحالة الجوية المتقلبة التي بدأت برياح ناهضة تبعها غبار متدحرج.

وأوضح الزعاق أن هذه الحالة الجوية تشهد أمطارًا متفاوتة، وستستمر هذه الحالة الماطرة إلى نهاية الأسبوع الحالي؛ حيث تتعرَّض لها أغلب مناطق المملكة.

وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه بتويتر، اليوم الاثنين: “نعيش سادس أيام الحالة الجوية المتقلبة التي بدأت برياح ناهضة تبعها غبار متدحرج، وذُيلت بأمطار متفاوتة، وسنعيش في مضمار الحالة الماطرة إلى نهاية هذا الأسبوع”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبهت اليوم من تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية مثير للأتربة والغبار يحد الرؤية الأفقية على أجزاء من محافظة الطائف، تشمل السيل الكبير وعشيرة، ومحافظات الموية والخرمة وتربة، ومركزي ظلم ورضوان والأجزاء المجاورة لها، مشيرةً إلى أن هذه الحالة تستمر من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً.

وتوقعت الهيئة استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبةً برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، وحائل، والرياض، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وعلى مرتفعات جازان، وعسير، والباحة تمتد حتى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من منطقتي تبوك والجوف ما بعد الظهيرة.