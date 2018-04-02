بلاغ مواطنة ومسدس بلاستيك وقناع.. «عصابة الباكستانيين الـ5» بيد شرطة الرياض

تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استكمالاً لجهودها المبذولة في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها, ووفقاً لما ورد لمركز شرطة الشفاء ببلاغ مواطنة عن تعرض سائقها الخاص للسلب تحت تهديد السلاح الناري داخل مقر سكنه وسرقة ما لديه من نقود ومقتنيات.

وعلى ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات, فقد تمكنت إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من تحقيق الاشتباه بخمسة أشخاص أشارت الدلائل إلى ضلوعهم خلف تلك الحادثة – وبفضل الله- تم القبض عليهم في كمين محكم بأحد الأحياء شرق العاصمة الرياض (باكستانيي الجنسية/جلهم في العقد الثالث) وضبط بحوزتهم السلاح المستخدم، اتضح أنه مجسم بلاستيكي لمسدس “مزيف” وقناع لتغطية الوجه.

كما تبين ارتباطهم بحادثة سلب أخرى لوافدين من الجنسية البنجلادشية بذات الأسلوب والنمط الإجرامي، وجرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.