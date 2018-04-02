«الشريم»: عداوة «بعض» الأزواج والأولاد تُشبِه فعل العدوِّ الذاتي

تواصل – الرياض:

حذَّر إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة الشيخ سعود الشريم، من عداوة الأزواج والأولاد، وقال إنها ليست “ليست عداوةً ذاتية”، لكنَّ “بعض أفعالهم تُشبِه فعل العدوِّ الذاتي”، لما فيها من “إضرارٍ بربِّ الأسرة بقصدٍ أو بدون قصد”.

‏جاء ذلك في تغريدة للشيخ الشريم تعليقاً للآية الكريمة، (إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ). وقال الشيخ الشريم “ليست عداوةً ذاتية لكنَّ بعض أفعالهم تشبِه فعل العدوِّ الذاتي لما فيها من إضرارٍ بربِّ الأسرة بقصدٍ أو بدون قصد”.