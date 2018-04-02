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«العدل» تعلن نتيجة الترشيح المبدئي للوظائف النسائية

«العدل» تعلن نتيجة الترشيح المبدئي للوظائف النسائية
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تواصل- واس:

أعلنت وزارة العدل عن انتهاء الترشيح المبدئي للمتقدمات على الوظائف النسائية بالمرتبة الثامنة والحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية.

وانتهت الوزارة من دراسة جميع طلبات المتقدمات وتحديد النتيجة ورفعها على موقعها على شبكة الإنترنت (www.moj.gov.sa). داعية المتقدمات إلى الدخول للموقع والاستعلام عن النتيجة.

ونوهت وزارة العدل بأنه سيتم قريباً الإعلان عن تحديد مقرات ومواعيد الاختبار التحريري للمرشحات مبدئياً.

يشار إلى أن وزارة العدل فتحت باب التوظيف للمواطنات تسهيلاً لخدمة المستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية، تنفيذاً لتوجيهات  وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، حيث أدرجت هذه الوظائف في عدد من الدوائر العدلية بالمملكة من المحاكم المتخصصة ومحاكم ودوائر الأحوال الشخصية.

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