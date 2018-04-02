مرشح للبرلمان اللبناني: أنا من «عبيد حسن نصرالله» (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

50 ألف ريال لصغار «مُربي المواشي».. كيف تحصل على التمويل؟

50 ألف ريال لصغار «مُربي المواشي».. كيف تحصل على التمويل؟

«قياس» يعلن نتائج اختبار القدرات العامة.. الاستعلام من هنا

«قياس» يعلن نتائج اختبار القدرات العامة.. الاستعلام من هنا

الرياض.. خادمة فلبينية تحتجز طفلًا وتهدد أمه بـ «سكين» (فيديو)

الرياض.. خادمة فلبينية تحتجز طفلًا وتهدد أمه بـ «سكين» (فيديو)

حل إدارة قناة بداية وفصل المتسببين في إعلان «وفاة والد متسابق على الهواء»

حل إدارة قناة بداية وفصل المتسببين في إعلان «وفاة والد متسابق على الهواء»

مرشح للبرلمان اللبناني: أنا من «عبيد حسن نصرالله» (فيديو)

0

تواصل  – وكالات:

صُدم العديد من اللبنانيين، قبل أيام قليلة، بمرشح حزب الله في جبيل – كسروان، حسين زعيتر، وهو يجاهر خلال لقاء انتخابي أنه “عبد من عبيد حسن نصرالله”. وقد بدا مهيناً أن يصدر مثل هذا الكلام عن نائب “محتمل”، وعن شخص قد يمثل شريحة من الشعب اللبناني في البرلمان.

كما تابع قائلاً: أنا خادم للشيعة، علماً أن النائب في لبنان، وبحسب الدستور، وعلى الرغم من التوزيع الطائفي للمقاعد البرلمانية، إلا أنه يمثل لبنان برمته.

وبحسب “العربية نت” بعيد نشر الفيديو من قبل أحد المواقع اللبنانية، استذكر العديد من اللبنانيين الكلام الذي صدر في 27 أكتوبر 2017 عن النائب عن حزب الله علي عمار حين وضع أمين عام حزب الله بمصاف الأنبياء والقديسين.

وقال عمار في حينه مستذكراً يوم راح للقاء نصرالله بعد حرب 2006: إنه حين هم لتقبيل حذاء أمين عام حزب الله و”سيده”، كما وصفه، “شعر بأنه خرج من الناسوت ودخل الملكوت!”، على حد وصفه.

ولم يكتفِ بهذا، بل راح يكيل كافة الصفات لنصرالله من “السيد إلى المفدى إلى الأخ والقائد”، لتصل ذروة الأوصاف إلى اعتباره “حسين هذه المرحلة”، بحسب تعبير عمار.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الكويت.. الإعدام غيابياً على قاتل الخادمة الفلبينية وزوجته

الكويت.. الإعدام غيابياً على قاتل الخادمة الفلبينية وزوجته

لبنان.. أدلة جديدة تثبت تورط حزب الله في اغتيال «رفيق الحريري»

لبنان.. أدلة جديدة تثبت تورط حزب الله في اغتيال «رفيق الحريري»

أسرى حوثيون: نتلقى محاضرات عقائدية على يد «حزب الله» (فيديو)

أسرى حوثيون: نتلقى محاضرات عقائدية على يد «حزب الله» (فيديو)

«الجزائية» تُحاكم متهمًا بالولاء لإيران ودعم «حزب الله» والإساءة للمملكة

«الجزائية» تُحاكم متهمًا بالولاء لإيران ودعم «حزب الله» والإساءة للمملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الإِسْقَاط النجمي والتعدِّي على خصائص الربوبية
تدوينات حرة

الإِسْقَاط النجمي والتعدِّي على خصائص الربوبية

المزيد
القنوات الهادفة إِلَى أين…؟!
مقالات

القنوات الهادفة إِلَى أين…؟!

المزيد
كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)
الفيديو

كيف غيرت رسالة «واتس آب» مسار حياة مريضة بسرطان الثدي؟ (فيديو)

المزيد
ليلة قرآنية بالرياض.. مكنون تزف 788 خاتمة
تقارير وحوارات

ليلة قرآنية بالرياض.. مكنون تزف 788 خاتمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>