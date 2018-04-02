مرشح للبرلمان اللبناني: أنا من «عبيد حسن نصرالله» (فيديو)

تواصل – وكالات:

صُدم العديد من اللبنانيين، قبل أيام قليلة، بمرشح حزب الله في جبيل – كسروان، حسين زعيتر، وهو يجاهر خلال لقاء انتخابي أنه “عبد من عبيد حسن نصرالله”. وقد بدا مهيناً أن يصدر مثل هذا الكلام عن نائب “محتمل”، وعن شخص قد يمثل شريحة من الشعب اللبناني في البرلمان.

كما تابع قائلاً: أنا خادم للشيعة، علماً أن النائب في لبنان، وبحسب الدستور، وعلى الرغم من التوزيع الطائفي للمقاعد البرلمانية، إلا أنه يمثل لبنان برمته.

وبحسب “العربية نت” بعيد نشر الفيديو من قبل أحد المواقع اللبنانية، استذكر العديد من اللبنانيين الكلام الذي صدر في 27 أكتوبر 2017 عن النائب عن حزب الله علي عمار حين وضع أمين عام حزب الله بمصاف الأنبياء والقديسين.

وقال عمار في حينه مستذكراً يوم راح للقاء نصرالله بعد حرب 2006: إنه حين هم لتقبيل حذاء أمين عام حزب الله و”سيده”، كما وصفه، “شعر بأنه خرج من الناسوت ودخل الملكوت!”، على حد وصفه.

ولم يكتفِ بهذا، بل راح يكيل كافة الصفات لنصرالله من “السيد إلى المفدى إلى الأخ والقائد”، لتصل ذروة الأوصاف إلى اعتباره “حسين هذه المرحلة”، بحسب تعبير عمار.