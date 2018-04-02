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ولي العهد يزور «فيرجن قالاكتيك» وميناء موهافي بكاليفورنيا (صور)

ولي العهد يزور «فيرجن قالاكتيك» وميناء موهافي بكاليفورنيا (صور)
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تواصل – واس:

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارة لفيرجن قالاكتيك، وميناء موهافي للطيران والفضاء في كاليفورنيا.

وفور وصول سمو ولي العهد، كان في استقباله مؤسس مجموعة فيرجن رئيس مجلس إدارة فيرجن قالاكتيك / ريتشارد برانسون، والرؤساء التنفيذيون لعدد من الشركات التابعة للمجموعة.

واطلع سمو ولي العهد خلال الزيارة على التقدم المحرز في قالاكتيك وخطتها لإطلاق أول مركبة فضاء تمكنها من مراقبة الكرة الأرضية، وشاهد أحدث أنواع التكنولوجيا المتقدمة في هذا الشأن. وعرض برانسون نظام ( الهايبر لوب ) للنقل عالي السرعة الذي يصل المدن ببعضها ويختصر المسافات.

وكشفت فيرجن قالاكتيك لأول مرة عن حجرات وقود الطائرات الجديدة والفريدة، إلى جانب عرض عن المركبات الفضائية التي ستدخل حيّز الخدمة التجارية.

كما تم خلال الزيارة استعراض مجالات الشراكة الاستثمارية القائمة، وسُبل تطويرها خاصة في الخدمات الفضائية، بالإضافة إلى بحث فرص تعميق التعاون في التقنيات الحديثة، من خلال البحث والتصنيع والتدريب للشباب السعودي، وتحويل المملكة من المستهلك إلى المنتج للتكنولوجيا.

رافق سمو ولي العهد خلال الزيارة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأعضاء من الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد غادر مدينة سياتل في وقت سابق، متوجها إلى مدينة لوس انجلوس في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

 

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