50 ألف ريال لصغار «مُربي المواشي».. كيف تحصل على التمويل؟

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أعلن صندوق التنمية الزراعية إطلاق قروض قصيرة الأجل تقدر بـ50 ألف ريال، عن طريق التمويل المباشر ضمن الخدمات الائتمانية لتغطية التكاليف التشغيلية لصغار مربي المواشي الذين لا تتجاوز عدد الماشية لديهم 250 رأساً، والمسجلين لدى الوزارة حتى بداية العام الميلادي الحالي.

وأشار الصندوق بحسب موقعه الرسمي إلى أن التمويل على دفعتين يتم سدادها على أقساط شهرية بمدة لا تتجاوز سنة.

في الوقت الذي طالب فيه رئيس رابطة مربي المواشي في المملكة، سعود الهفتا، بضرورة مراجعة مبلغ القرض المحدد بـ50 ألف ريال كحد أعلى لـ250 رأس ماشية، وذلك ضمن برنامج صندوق التنمية الزراعية لتمويل مربي الماشية بقروض ميسرة قصيرة الأجل، بحسب “المدينة”.

وقال الهفتا: إن الرأس الواحد من الماشية يستهلك ما قيمته 750 ريالًا في السنة، لتصبح تكلفة الرأس الواحد بحسبة الصندوق 5 هللات في اليوم، مضيفاً: «من المفروض أن يكون القرض 175 ألفًا ويكون على دفعات، كذلك من شروط البرنامج أن يكون المستفيد غير موظف حكومي أو قطاع خاص، وهنا تكمن الصعوبة في استرداد المبلغ في الوقت المحدد، وذلك لما قد يتعرض له المربي من خسائر أو ظروف خلال فترة القرض».

وقال: إن توجه صندوق التنمية الزراعية الأخير لإطلاق برنامج لتمويل مربي المواشي بقروض قصيرة الأجل دون فوائد، هو أمر منتظر من قبل المربين، خاصةً أن الدعم والتسهيلات تقدم لتجار المواشي والمستوردين دون النظر لصغار المربين الذين يتعرضون للخسائر من الحين للآخر.

ودعا إلى تعميم البرنامج بجميع مناطق المملكة لكي تتم الفائدة على الجميع، خاصة أن قطاع الثروة الحيوانية من القطاعات الكبيرة التي سيكون لها مردود مادي كبير للاقتصاد المحلي في حالة الاهتمام بها ودعم المربين بالقروض الميسرة والأدوية البيطرية من خلال صرف بطاقات علاجية بخصومات معينة.

جاء ذلك بعد إطلاق صندوق التنمية الزراعي آلية البرنامج التجريبي لدعم مربي المواشي؛ الذي تقوم فكرته الأساسية على تمويل النشاط عن طريق التمويل المباشر ضمن الخدمات الائتمانية قصيرة الأجل للقروض العادية التشغيلية.

ويهدف الصندوق من خلال البرنامج إلى توفير السيولة لدعم صغار مربي الماشية لتذليل العقبات أمام المنتج المحلي، ودعم المناطق الريفية التي تمتاز بتربية الماشية، وإيجاد قنوات تمويلية متعددة لدعم الفئات المزاولة لهذا النشاط.

وستكون آلية تقديم الطلب للقرض عن طريق البوابة الخارجية للصندوق، يليها دور التحقق من أن المتقدم مربي مواش مسجل لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، ثم يجري استكمال متطلبات الحصول على القرض وتقديم الضمانات، بعدها تتم دراسة الطلب عن طريق الفرع، وبعد إحضار ما يثبت حضور ورشة العمل في مجال النشاط يتم توقيع العقد وصرف الدفعة الأولى بعد التحقق من التنفيذ.