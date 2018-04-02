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تقرير: 60% من الجامعات الحكومية دون «اعتماد أكاديمي»

تقرير: 60% من الجامعات الحكومية دون «اعتماد أكاديمي»
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تواصل – الرياض:

كشف تقرير رسمي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم العام، أن 11 جامعة حكومية حاصلة على الاعتماد المؤسسي الكامل، أو المشروط فقط من بين 27 جامعة حكومية؛ ما يعني أن 60 % من الجامعات الحكومية لم تحصل على الاعتماد الأكاديمي الكامل أو المشروط.

وبيّن التقرير أن 15 جامعة وكلية حكومية وأهلية حصلت على الاعتماد الأكاديمي الكامل، و11 جامعة وكلية على الاعتماد المشروط، فيما خلت القائمة من بقية الجامعات والكليات الحكومية والأهلية، باعتبارها لم تحصل على اعتماد كامل أو مشروط .

تجدر الإشارة إلى أنه يتطلب الحصول على الاعتماد الأكاديمي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، إعداد المؤسسة التعليمية لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه النشاطات العلمية والإدارية والخدمية، وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا للأحد عشر معيارًا المعدة من قبل المركز. حسب “المدينة”.

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