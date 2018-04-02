كيف قاد إعلان في سناب شات إلى ضبط آلاف البضائع المُقلَّدة؟ (فيديو)

تواصل – الرياض:

تمكنت وزارة التجارة والاستثمار من ضبط أكثر من 5 آلاف منتج مقلد في أحد محال بيع الملابس والأدوات الرياضية بمدينة الرياض، وذلك بعد رصد المنتجات المقلدة عبر امرأة معلنة في “سناب شات”.

واستدعت الوزارة صاحب المنشأة؛ لإكمال الإجراءات النظامية بحقه وحق المعلنة؛ تمهيداً لإحالتهما للنيابة العامة، وقامت بحجز ومصادرة ملابس وأحذية رياضية مقلدة تباع بأسعار رخيصة.

ونوهت الوزارة إلى أن مَن يبيع سلعاً وبضائع مغشوشة سواءً كان ذلك عبر المحلات أو عبر التجارة الإلكترونية، فإنه سيواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات وغرامة مليون ريال، مؤكدة أن التسويق لتلك البضائع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر مخالفة صريحة لنظام مكافحة الغش التجاري.

وشددت على أصحاب المسوّقين قبل عرض إعلاناتهم ضرورة التأكد من أن المنتجات أصلية، وطلب نسخة من السجل التجاري.