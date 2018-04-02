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مفاجأة.. العملات المعدنية 3 أضعاف «الورقية» بالمملكة
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تواصل- متابعات:

ارتفع حجم العملة المعدنية المتداولة خارج مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» من الإصدار السادس الجديد، ليصل إلى 74.723 مليوناً خلال فبراير الماضي، مقارنة بـ65.802 مليوناً في يناير السابق عليه، فيما لم تتجاوز تداول العملة الورقية في فبراير 29 مليون ريال.

ومثلت فئة الـ100 هللة ما يقرب من 23.413 مليوناً، فيما بلغ حجم العملة المعدنية المتداولة من فئة الـ50 هللة 23.489 مليوناً خلال فبراير.

بحسب الإحصاءات الصادرة عن «ساما»، مؤخرا، فإن حجم فئة الـ200 هللة المتداولة بالسوق بلغ 20.875 مليوناً، أما العملة المعدنية من فئة 25 هللة وصل حجمها المتداول إلى 6.194 ملايين.

وأوضحت «ساما»، أن حجم العملة الورقية المتداولة خارج المؤسسة من الإصدار السادس، بلغ خلال فبراير 28.807 مليوناً، مقارنة بـ26.749 مليوناً في يناير، وكان النصيب الأكبر من فئة الـ500 ريال، بقيمة 18.671 مليوناً، بينما لم يتجاوز تداول فئة الـ5 ريالات 206 آلاف ريال.

 

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