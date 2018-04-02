هيكلة الوظيفة العامة لدى 17 جهة حكومية

تواصل – الرياض:

كشف وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، عن نية الوزارة ومع نهاية العام الحالي الانتهاء من إعادة هيكلة الوظيفة العامة لدى كافة الوزارات الممثلة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهي 17 وزارة وجهة حكومية. حسب «الوطن»

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الخبير الدولي والمتخصص في مجال قيادة التحول جون ماكسويل في حديثه للوزراء والمسؤولين، أن تملك المنصب القيادي لأي شخص لا يعني في أي حال أنه قائد جيد، وأن حصول أي شخص على منصب لا يعني أنه حصل على الخبرة والمهارة، بل حصل فقط على شرف قيادة الأفراد.

جاء ذلك على هامش افتتاح وزير الخدمة المدنية، أمس اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمه معهد الإدارة العامة بعنوان «قيادة التحول، بحضور وزراء ونواب ومساعدي وزراء، ورؤساء، ومحافظي الأجهزة والهيئات الحكومية».

وأوضح وزير الخدمة المدنية أنه يجري العمل مع وزارة المالية على تحديد أعداد القوى العاملة في المجمل وفي الجهات الحكومية تحديداً، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع بيوت خبرة على إعادة تصميم الهياكل التنظيمية للعديد من الجهات الحكومية.