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الرياض.. خادمة فلبينية تحتجز طفلًا وتهدد أمه بـ «سكين» (فيديو)

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تواصل- الرياض:

وثق مقطع فیديو احتجاز خادمة فلبینیة لطفل في المنزل الذي تعمل فیه داخل إحدى الغرف، وتھديد أمه بالسكین؛ لمنعھا من دخول الغرفة أو الاقتراب منھا؛ لإخراج طفلھا.

ويظھر المقطع، الذي ذكر متداولوه أنه صوّر في منزل أسرة بمدينة الرياض، الخادمة تحمل سكیناً وھي في حالة غضب وھیجان عصبي، وتحذر والدة الطفل من دخول الغرفة التي تحتجزه فیھا.

وتظهر في المقطع امرأة أخرى تتدخل لمساعدة والدة الطفل، وتتمكنان من إخراج الطفل واحتجاز الخادمة داخل الغرفة.

وقالت والدة الطفل إن الخادمة ھددتھم بالسكین لمحاولتھم تفتیش أغراضھا، وحینما فتشوھا وجدوا فیھا بعض المسروقات، مضیفة أن الشرطة حضرت إلى منزلھم، ووجھت بفتح بلاغ في الواقعة.

وأكدت والدة الطفل أن الجهات الأمنية حضرت الى المنزل، واستلمت الخادمة، ويتم التحقيق في الواقعة.

“تواصل” لم تستطع التأكد من تاريخ المقطع ولا مكان المنزل وفي انتظار توضيح الجهات المعنية.

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