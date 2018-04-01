استولوا على 3.8 مليون.. اتهام 6 موظفين بخيانة الأمانة في الدمام

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر أن النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، وجهت تهم خيانة الأمانة وغسل الأموال والاستيلاء على مبالغ تصل إلى 839. 3 مليون ریال، لـ6 موظفين في فروع لشركة خاصة بالدمام، مطالبة بسجنهم 10 سنوات، والغرامة بما يصل إلى 5 ملايين ریال، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.

وحسب المصادر فإن النيابة كشفت عن أن أبرز التهم تمثلت في قيام المتهم الأول بعمليات تحويل خارج السعودية لمبالغ تصل إلى 36250 ريالا، فيما أقر المتهم الثاني بتسلمه مبلغ 90 ألف ریال، بمساعدة محاسبين بالشركة، وذلك عن طريق إنشاء فواتير وإلغائها، وسحب قيمتها من الجهاز، معترفا بأنه اشترى بجزء من المبلغ مركبة.

كما أقر المتهم الثالث بتسلمه مبلغ 30 ألف ریال، وإخفائه في منزله، أما المتهم الرابع فأكد أنه اخترق حساب الشركة، وبعد انتهاء عقد عمله لدى الشركة وأخذه خروجا نهائيا، ألغى بعض الفواتير أثناء وجوده خارج المملكة، فيما يقوم المتهم الثاني بسحب مبالغ الفواتير التي قام هو بإلغائها، مبينا أنه عندما عاد مجددا إلى المملكة حصل على مبلغ 90 ألف ریال من المتهم الثاني.

وكشف المتهم الخامس تقاضيه مبلغ 30 ألف ریال، فيما اعترف المتهم السادس بأنه خان الأمانة وتسلم مبلغ 183 ألف ریال، وأودع منها 100 ألف ریال في حساب والده دون علمه، للاستعانة به، إذ ليس لديه حساب في البنك. حسب “عكاظ”