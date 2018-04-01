تعميم يكشف عدم التزام مستشفيات ومراكز صحية بلائحة الإجازات المرضية

تواصل – الرياض

كشف تعميم أصدره مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري، أخيرا، أن عدة جهات خارج الوزارة، لديها ملاحظات على عدم التزام بعض المستشفيات والمراكز الصحية، بلائحة تقارير منح الإجازات المرضية الصادرة من وزارة الخدمة المدنية العام الماضي، بحجة عدم تعميمها من قبل الوزارة والشؤون الصحية بالمنطقة.

ووفقا لـ«عكاظ» فقد أكد الدوسري رفضه لما أسماه «تحجج بعض المستشفيات والمراكز الصحية بعدم العلم باللوائح والأنظمة الخاصة بمنح التقارير الطبية»، مؤكداً وجود إدارة قانونية يجب الرجوع لها في حال وجود صعوبة تفسير بعض المواد الواردة بالأنظمة واللوائح، كما يمكن الإطلاع عليها من خلال موقع وزارة الخدمة المدنية وموقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وشدد على أهمية العمل بموجب اللائحة، لافتا إلى أن اختصاص الأطباء في منح الإجازات المرضية محكوم بها، مشيراً أن تلك الائحة نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

يذكر أن لائحة التقارير الطبية التي أصدرتها وزارة الخدمة المدنية العام الماضي، حددت آلية منح الإجازات المرضية، وصلاحية كل مسؤول في عدد الأيام التي يمكن منحها، وتسري على الموظفين الذين يخضعون بصفة أصلية لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، والمستخدمين والمعينين على لائحة بند الأجور.