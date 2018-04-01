ردًا على قرار ترامب.. الصين تفرض رسومًا جمركية على 128 منتجا أمريكيًّا

تواصل- وكالات:

فرضت الصين رسوما ً جمركية بقيمة ثلاثة مليارات دولارعلى 128 صنفا من المنتجات التي تستوردها من الولايات المتحدة، بما فيها الفواكه ولحم الخنزير، وذلك ردا على الضرائب التي فرضتها واشنطن على الصادرات الصينية من الصلب والألومنيوم، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

وكانت بكين حذرت في مارس الماضي من أنها لن تتوانى عن فرض رسوم جمركية على صادرات أميركية ردا على الرسوم الباهظة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والألومنيوم، الأمر الذي زاد المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.