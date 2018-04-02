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بالفيديو.. اعتداء وحشي على فتاة مسلمة في أمريكا

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تواصل – وكالات:

تعرضت فتاة مسلمة تبلغ من العمر 19 عاما لاعتداء وحشي من شخص مجهول هاجمها من الخلف أثناء وقوفها بأحد المستشفيات الأمريكية، حيث وجه لها لكمات قاسية في الرأس والظهر.

وذكرت صحيفة “المترو” البريطانية أن الاعتداء وقع في مستشفى بومونت بمدينة ديربورن بولاية ميشجان الأمريكية، وجرى تصويره يوم 10 فبراير، حين كانت الطالبة تسأل موظفة الاستقبال بالمستشفى عن معطيات حول علاج فك مكسور.

وأثناء حديث الفتاة التي ظهرت محجبة باغتها شخص غريب من الخلف ووجه لها عدة لكمات في الوجه. وحاول أفراد الأمن وموظفة الاستقبال إنقاذ الفتاة من يد المعتدي، إلا أنها رفعت دعوى قضائية طالبت فيها المستشفى بتعويض 25 ألف دولار بسبب فشل طاقمها في حمايتها من الهجوم.

وقالت إنها تخشى أن تكون قد تعرضت للهجوم بسبب العنصرية تجاه الإسلام، مضيفة “كنت أنا الفتاة الوحيدة التي ترتدي الحجاب”. وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن المعتدي يدعي جون ديليز (57 عامًا) كان يتجول في أروقة المستشفى ويضايق المرضى من أجل المال والسجائر.

وبعد لحظات، أظهرت لقطات صورتها كاميرا المستشفى، ديليز وهو يشن هجومًا وحشيًا على الفتاة، قبل أن يتدخل رجال الأمن بسرعة كبيرة ويطرحوه أرضًا.

وجرى اعتقال الجاني الذي اعترف بأنه اعتدى على الفتاة، على أن يتم تقديمه أمام المحكمة خلال وقت لاحق، وذلك بعد إخضاعه لاختبار السلامة العقلية.

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