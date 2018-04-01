«التنمية الاجتماعية» تعلن الوصول لـ«معنفة أبها»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن تمكنها من الوصول للفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو تداوله مغردون، تحت وسم #انقذوا_معنفه_ابها، حيث بدت وهي تصرخ وتستغيث، وقيل إنها، في حي الهيام بأبها.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘: تم الوصول إلى الحالة من قبل الزملاء في وحدة الحماية الاجتماعية في أبها بالتنسيق مع الجهات المختصة.. ويتم التحقق من ما تم تداوله.

جاء ذلك بعدما طالب “أبا الخيل” في وقت سابق، كل من لديه معلومات عن الحالة أن يتواصل مع مركز البلاغ 1919.

وكان مغردون على موقع ‘‘تويتر‘‘ قد تداولوا مقطع فيديو لصراخ واستغاثة فتاة تصرخ بأعلى صوتها وتردد ‘‘خلاص‘‘ مع صوت يوحي بتعرضها للضرب.