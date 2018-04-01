«شرطة جدة» تضبط مصانع خمور داخل الأحراش والغابات (صور)

تواصل – جدة:

تمكنت شرطة جدة بالتعاون مع فرق أمنية مشكلة من عدة جهات، من ضبط عدد من المواقع المشبوهة التي يستخدمها مخالفون كمصانع للعرق المسكر في أحراش وغابات شرقي جدة.

وبحسب ‘‘عكاظ‘‘ كشف عمليات التحري التي نفذتها شرطة جدة، عن لجوء عمالة غير نظامية إلى تلك الغابات والأحراش لممارسة نشاطات مشبوهة، وإقامة عدد من مصانع العرق المسكر مستخدمة مياه الصرف الصحي والمستنقعات التي تكثر في المنطقة.

كما أفادت التحريات، أن تلك العمالة العمالة استغلت منطقة شمال شرق كوبري بريمان لإنشاء مصانع عرق في الأراضي والوديان، واستغلال المياه الملوثة والأشجار الكثيفة في تغطية تلك البرك الملوثة بالخمور.