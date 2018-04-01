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مجلة أمريكية: ولي العهد طالب واشنطن والمجتمع الدولي بالحزم تجاه إيران

مجلة أمريكية: ولي العهد طالب واشنطن والمجتمع الدولي بالحزم تجاه إيران
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تواصل – متابعات:

أكدت مجلة نيوز ويك الأمريكية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد حث الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتصرف، بشكل أكثر قوة مع إيران وأطماعها وسياساتها، وذلك خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في تعليقات من المجلة على تصريحات ولي العهد في حواره مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، التي أكد خلالها أنّ فرض مزيد من العقوبات السياسية والاقتصادية على إيران، سيحول دون وقوع مواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة، مشيرًا إلى أن العقوبات ستخلق مزيدًا من الضغوط على النظام في طهران.

وربطت المجلة الأمريكية بين تصريحات ولي العهد والتغيرات الموجودة حاليًا في الولايات المتحدة، وعلى رأسها تعيين ترامب لجون بولتون مستشارًا للأمن القومي، وهو أحد صقور الاستخبارات حيث يقول الكثيرون إنه سيؤدي إلى إنهاء الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض العقوبات على طهران.

ووفقًا للمجلة الأمريكية، فإن الخبراء يرون أن سياسات إيران قد تؤدي إلى كارثة في الشرق الأوسط؛ حيث تدعم العديد من الوكلاء والجماعات المسلحة، مثل حزب الله في لبنان والمتمردين الحوثيين في اليمن.

وقال كريس ميزيرول، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في معهد بروكينغز، خلال حديثه مع مجلة “نيوز ويك”: “إن ولي العهد محق في القلق بشأن النفوذ الإيراني المتنامي في المنطقة، من العراق وسوريا إلى اليمن ولبنان”.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أكد أنَّ فرض مزيد من العقوبات السياسية والاقتصادية على إيران، سيحول دون وقوع مواجهة عسكرية مباشرة في المنطقة.

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