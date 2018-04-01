خلال 3 أيام.. الأمن العام يضبط أكثر من 7 آلاف شخص و1500 قطعة سلاح

تواصل – الرياض:

كشفت مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية عن مستجدات الحملة الأمنية الموحدة خلال الأيام الثلاثة الماضية، من الخميس وحتى أول أمس السبت.

وأعلنت المديرية أن دورياتها ضبطت 7407 أشخاص، 4102 منهم مواطنون، و3305 وافدون، فيما ضبطت 732 مركبة، 38 منها مسروقة، و257 مشتبه بها، و89 بسبب مخالفة.

وأضافت مديرية الأمن العام أنها ضبطت أيضا 1525 سلاحا، 3 منها رشاش، و6 بنادق نارية، و31 منها مسدسات، و39 أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى 1442 ذخيرة حية.

كما ضبطت دوريات الأمن خلال الأيام الثلاثة عددا كبيرا من المسكرات والمخدرات، تنوعت بين الخمور والحبوب المخدرة والحشيش والقات والشبو.