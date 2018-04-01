بالفيديو.. إنزال العلم الأمريكي عن القنصلية الأمريكية في سان بطرسبورج قبل إغلاقها

تواصل – فريق التحرير:

بعد سلسلة طرد الدبلوماسيين الروس من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، والرد الروسي بطرد دبلوماسيين أمريكيين بنفس عدد الروس، تم الْيَوْم (الأحد)، إنزال العلم الأمريكي عن القنصلية الأمريكية فِي سان بطرسبورج.

وأَظْهَرَ مقطع فيديو لحظات إنزال العلم الأمريكي من السَّارِية، تَزَامُناً مع مغادرة موظفي القنصلية الدبلوماسيين والرعايا الأمريكيين رُوسْيَا، بعد تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

يُذْكَرُ أَنَّ طرد الدبلوماسيين المتبادل وإِغْلَاق القنصلية الأمريكية، يَأْتِي بعد محاولة رُوسْيَا تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا فِي بريطانيا.